Scomparso da sabato: Castel San Giovanni in ansia per Vasco

Da sabato scorso, 12 dicembre, da Castel San Giovanni è scomparsa una persona. Si tratta di Vasillaq Kungulli, ma tutti lo chiamano Vasco, albanese di 52 anni, in Italia da oltre un trentennio.

L’uomo sabato attorno alle 11,30 si è allontanato dalla casa di via Calvi e non ha più fatto ritorno, senza dare sue notizie.

Il figlio la sera non vedendolo rientrare ha lanciato l’allarme. Era vestito con un giubbino blu, pantaloni scuri e un paio di scarpe nike.

Lo cercano carabinieri e forze dell’ordine.