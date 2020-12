Animali in difficoltà: nuova sede per l’associazione “44 zampe”

I volontari dell’associazione 44 zampe di Castel San Giovanni hanno una nuova sede, punto di riferimento per chi ha a cuore il destino di cani e gatti e non solo. La sede è lungo via Gazzotti, di lato l’oratorio parrocchiale. I volontari curano le colonie feline, soccorrono animali in difficoltà e danno anche una mano a chi, causa quarantena, non può occuparsi del proprio amico a quattro zampe.

