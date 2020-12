Ennesima frana a Dezza di Bobbio: “Su questa strada si rischia la vita”

Lunedì, ore 17.00, un altro boato. L’ennesimo, sulla strada per Dezza di Bobbio, tanto che ormai chi conosce palmo a palmo la zona ha imparato a distinguerlo, anche se questo non basta a farsi passare la paura o a conviverci. “Sembra un tuono”, dice Sandro Rossi. “Addirittura lo sentono anche le case più lontane, tanto è forte. Questa è la quarta frana in quindici giorni. Sta venendo giù tutto”. Chi possiede la seconda casa a Dezza non ci pensa nemmeno a tornare nella frazione: “Troppo pericolo. Su questa strada si rischia la vita. Servirebbe un intervento risolutivo”.

