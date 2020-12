Alessia, Juri, Juan Manuel e la famiglia rafforzata durante la pandemia. La storia a Le Iene

Alessia Russo e il marito Juri Tosca, consigliere comunale di Castel San Giovanni, sono l’esempio di quanto, anche durante i periodi più bui, possano nascere germogli di speranza. Per loro, che a giugno del 2019 hanno adottato il piccolo Juan Manuel, la pandemia che ha costretto gli italiani in casa mentre il virus mieteva migliaia di vittime, si è trasformata nell’occasione per cementare quel legame che ancora non aveva avuto il tempo di consolidarsi. Alessia e Juri, un anno fa, sono partiti per la Colombia in due e sono tornati in tre. La loro storia ha attirato l’attenzione degli autori del noto programma Mediaset Le Iene, i quali hanno deciso di girare un commovente video che sui social sta già ricevendo un sacco di condivisioni.

