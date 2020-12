In piazza a Gossolengo un albero “artistico” per festeggiare il Natale

Un albero con materiale riciclato e un pupazzo di neve davanti al municipio. Sono i simboli del Natale allestiti in piazza a Gossolengo, per celebrare questo periodo di festa più insolito che mai. Il sindaco Andrea Balestrieri ringrazia le associazioni di volontariato e le attività commerciali che si sono messe a disposizione per decorare il paese, a partire dalla Pro loco che ha ideato un abete molto caratteristico e dagli studenti del liceo “Cassinari” che lo hanno dipinto. Nei viali principali di Gossolengo, Quarto e Settima, inoltre, sono state appese alcune palline natalizie con il logo “Uniti per il territorio”. Non solo: i cittadini hanno realizzato un piccolo presepe stilizzato sotto il portico del Comune.

