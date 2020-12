Contributi per chi va al lavoro in bici per 244 piacentini

Sono 244 i lavoratori residenti nel Comune di Piacenza che ricevono il sostegno economico del progetto regionale “Bike to work per la terza fase del Covid-19”, definito dalla giunta Bonaccini con l’obiettivo di favorire gli spostamenti sostenibili e disincentivare i veicoli privati. Un contributo di venti centesimi al chilometro, per un massimo di 50 euro al mese: così gli assegnatari ottengono un “rimborso” per recarsi in azienda in bici o con altri mezzi a basso impatto ambientale.

Qualche settimana fa, in totale, nelle casse del Comune di Piacenza sono arrivati 140.241 euro di fondi regionali, ripartiti equamente tra il contributo in spesa corrente per promuovere la percorrenza in bicicletta nel tragitto casa-lavoro o negli spostamenti quotidiani sistematici (circa 70mila euro, quasi la metà già erogati) e il finanziamento di percorsi ciclabili o interventi di moderazione del traffico urbano che privilegino le due ruote (in misura massima del 70 percento rispetto ai costi sostenuti).