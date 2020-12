Fiamme nella notte, il rogo devasta deposito di rotoballe

Pesante incendio nella notte tra giovedì 17 e venerdì 19 dicembre a Monticelli, in località Borgonovo. Ad andare in fiamme sono state decine di rotoballe custodite all’interno di un deposito che, in poco tempo, è stato danneggiato in maniera molto grave. Sul posto i vigili del fuoco che sono stati allertati da una segnalazione di una guardia giurata di Sicuritalia-Ivri. Ancora da accertare le cause del rogo.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà