Incendio alla Casa della salute, nessun ferito. L’Ausl sospende alcune attività

Un grosso spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre, un principio d’incendio si è sviluppato in un locale del seminterrato della casa della salute di piazzale Milano a Piacenza. Alcuni operatori in servizio si sono accorti di un persistente odore di fumo e hanno immediatamente allertato il servizio di pronto intervento dell’azienda. I tecnici sono subito intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, e hanno rilevato che il principio di incendio proveniva da un locale utilizzato come archivio. Le fiamme sono state domate utilizzando le manichette antincendio dell’edificio. G

li utenti presenti nella sede sono stati fatti allontanare per precauzione e l’attività amministrativa e sanitaria è stata sospesa. Anche gli operatori del servizio Telecup hanno dovuto interrompere la loro attività. I vigili del fuoco stanno compiendo le rilevazioni sul luogo dell’incendio. L’Ausl conferma che nessuno, tra operatori e utenti presenti nella struttura, ha riportato danni. Il personale tecnico è al lavoro per ripristinare al più presto le attività sospese.