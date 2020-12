La lotta dei sanitari e le proteste in piazza: il video della seconda ondata

La seconda ondata di Covid ha travolto anche Piacenza, città che aveva già pagato un tributo drammatico nel marzo scorso. In primavera il silenzio delle strade deserte era interrotto solo dall’urlo delle sirene, in autunno invece, le piazze si sono animate di proteste, quelle di esercenti, gestori di palestre, lavoratori del settore cultura costretti a chiudere le loro attività. Dopo un’estate relativamente tranquilla in ospedale, gli operatori sanitari ancora stremati dall’impatto violento della prima ondata, lottavano ancora per salvare e curare i pazienti.

Giovanni Moresi, autista soccorritore, nominato Cavaliere al merito della Repubblica in rappresentanza dell’impegno della sua categoria nella lotta al Covid, aveva mostrato al mondo attraverso i suoi video il lavoro dei soccorritori durante la prima ondata. Attraverso nuove immagini e musica il 33enne piacentino ha realizzato un nuovo reportage video dedicato alla seconda ondata.