Lascito testamentario da record: un milione di euro per l’Oncologia di Piacenza

Un milione di euro. A tanto ammonta il lascito testamentario che un misterioso imprenditore lombardo ha deciso di destinare al reparto di oncologia dell’ospedale di Piacenza. E’ stato il professor Luigi Cavanna, primario del reparto, a ricevere la telefonata con la quale un avvocato ha convocato il medico nel suo studio per poi comunicargli una notizia che lo ha lasciato comprensibilmente esterrefatto.

Stando a quanto raccolto, l’ottantenne benefattore avrebbe scelto di devolvere l’ingente somma per ringraziare il reparto per quanto messo in atto con le cure e con l’attenzione prestata nei confronti della moglie malata.

