Nel 2020 quattordici trapianti di rene, Scarpioni: “Risultato eccezionale nonostante il Covid”

Il 2020, che verrà ricordato come un anno da dimenticare, per qualcuno ha rappresentato un momento di rinascita. Sono i quattordici pazienti, seguiti dal reparto di Nefrologia dell’ospedale di Piacenza, che, proprio in questi dodici mesi, hanno ricevuto il regalo più bello: un rene nuovo. Persone che sono state sottoposte al trapianto e sono tornate ad una vita normale, recuperando la serenità, dopo anni di cure e dialisi.

Nel 2019 i trapianti effettuati erano stati 21, ma considerata la pandemia mondiale di Coronavirus che ha investito il sistema sanitario mettendolo a dura prova, il risultato raggiunto è ottimale. “Siamo molto soddisfatti – spiega il primario Roberto Scarpioni – perché siamo riusciti a portare avanti questi quattordici trapianti migliorando le condizioni di vita dei nostri pazienti, che non sono più obbligati a venire in ospedale tre volte alla settimana per sottoporsi alla dialisi. La chiave di volta è stata la collaborazione con i centri di Bologna, Parma e Pavia e la presenza di uno staff eccezionale che opera all’interno del nostro reparto. L’obiettivo futuro è quello di incrementare i trapianti anche a beneficio di persone con età più avanzata”.