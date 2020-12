Solidarietà ai bisognosi dei frati minori, 40 quintali di pasta e 3 bancali di cibo

Pomeriggio di donazioni, venerdì 18 dicembre, dai frati minori di Santa Maria di Campagna. Nel giro di un’ora infatti Fondazione Campagna Amica e Coldiretti hanno donato oltre quaranta quintali di pasta, mentre GarCom (Cooperativa di Garanzia) e Padial Crai hanno fatto recapitare tre bancali di prodotti.

L’obiettivo condiviso è quello di aiutare le circa novanta famiglie che ogni sabato si rivolgono al convento di via Campagna per avere una borsa viveri: a ricevere le donazioni e i donatori è stato padre Secondo Ballati, padre guardiano della comunità di frati. “Chiaramente per noi è un regalo importante – spiega padre Secondo – tutta questa generosità ci aiuta a dare una mano a chi non ce la fa e quest’anno sono stati tanti: non più solo persone magari anziane che fanno fatica ad arrivare a fine mese con la pensione, ma anche famiglie di trentenni e di quarantenni con bambini a cui la crisi di questo anno ha creato non pochi problemi”.