Persona investita lungo via Emilia Pavese. Pesanti disagi alla circolazione

Sta causando non pochi disagi alla circolazione l’incidente avvenuto poco prima delle 18.00 di oggi, sabato 19 dicembre, lungo via Emilia Pavese, all’altezza di Sant’Antonio (frazione di Piacenza). Una persona, secondo una prima ricostruzione, è stata investita da un’auto. Sul posto sono subito giunti i sanitari. Traffico intasato in direzione di San Nicolò.

A breve aggiornamenti