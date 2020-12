“Tentata estorsione a sfondo sessuale a un parroco”: condannato a 8 anni

Un 45enne di nazionalità marocchina che vive in provincia di Pavia è stato condannato a otto anni e quattro mesi per un’estorsione a sfondo sessuale nei confronti di un sacerdote piacentino.

La condanna pronunciata ieri dal giudice Sonia Caravelli.

I fatti risalgono al 2014. Secondo l’accusa, l’uomo ricattò il sacerdote, minacciando di far sapere ai parrocchiani di una sua presunta relazione omosessuale e di denunciarlo per una altrettanto presunta violenza sessuale nei suoi confronti. In cambio del suo silenzio il 45enne avrebbe preteso 3mila euro.

Il religioso avrebbe pagato 500 euro per chiudere la vicenda, ma quella somma non servì.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA