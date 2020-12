Club Lions e Leo, sesta donazione in pochi mesi. Raccolti quasi 10mila euro

20

L’emergenza Covid non si ferma e, oltre a vittime e nuovi contagi, lascia dietro di sé anche una sempre più preoccupante scia di povertà. Per questa ragione il progetto “Oltre il virus”, nato dalla volontà dei club Lions e Leo piacentini, continua ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Attraverso la piattaforma “Rete del dono” sono già stati raccolti quasi 10mila euro. Proprio ieri, venerdì 18 dicembre, sono stati donati 2mila euro (mille a testa) ad Emporio solidale e Caritas, che penseranno a distribuire le risorse alle persone bisognose di città e provincia. Sono sei le donazioni da inizio pandemia.

Alla consegna erano presenti Franco Anfini e Oscar Maria Pisacane, entrambi rappresentanti del Club Lions Rivalta, Franco Mori, presidente della quarta circoscrizione Lions delle zone riunite di Piacenza e Mario Idda, direttore della Caritas di Piacenza e presidente dell’Emporio solidale.

Nel frattempo il progetto “Oltre il virus” andrà avanti: a febbraio, infatti, è in programma la prima donazione del 2021. Ecco la piattaforma attraverso la quale si può continuare a donare.

I Club Lions e Leo coinvolti: Leo Club Borgo di Rivalta e di Piacenza, Lions Club Bettola Val Nure, Lions Club Bobbio, Lions Club Castel San Giovanni, Lions Club Piacenza Ducale, Lions Club Piacenza Host, Lions Club Piacenza Sant’Antonino, Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Lions Club satellite Cortebrugnatella, Lions Club satellite Val Tidone, Lions Club Val d’Arda.