Gli alpini sono più forti del Covid: “Iscritti in aumento, ora siamo 75”

Il decano degli Alpini di Perino è il 92enne Francesco Filipazzi ma nel gruppo si sono fatti avanti in tanti negli ultimi mesi, nonostante le iniziative siano state necessariamente fermate per esigenze sanitarie e di prevenzione ai contagi. Tirando le fila dell’anno il gruppo ha raggiunto quota settantacinque. E poi c’è una ventina di affezionatissimi, che sostengono il gruppo, cioè i cosiddetti “aggregati”.

“Gli iscritti sono in aumento – spiega il capogruppo Luciano Mazzari – abbiamo raggiunto buoni risultati, riuscendo a coinvolgere nuove forze. La nostra lotta prioritaria ora va al virus, tutti ci dobbiamo impegnare per uscire da tutto questo e tornare il prima possibile a rivivere insieme gli spazi, le feste, sempre insieme, nei valori alpini in cui hanno sempre creduto anche i nostri amici andati avanti”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ