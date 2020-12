La casa di Babbo Natale di via Balsamo coperta dalla neve

Ormai è diventata una tradizione fare tappa in via Balsamo e soffermarsi davanti alle luci e ai suoni della casa di Babbo Natale. Da anni ormai la famiglia Cappellini, composta da papà Massimiliano, mamma Alessia e dai piccoli Edoardo e Gregorio, riempie il proprio cortiletto con renne, elfi, slitte, alberi colorati e maxi babbi Natale per ricreare la magica atmosfera delle feste. Quest’anno più che mai la casa di Babbo Natale è visitata da decine di bambini che la scelgono come location per incontrarsi e festeggiare anche compleanni all’aperto e in sicurezza attirati anche dalla nuova attrazione: la neve che cade copiosa su ogni cosa.

