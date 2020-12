L’amore vince la malattia: Pietro e Sandra si sposano all’hospice di Borgonovo

Dopo 30 anni di via in comune

Quando si dice che l’amore può ogni cosa. Pietro e Sandra da tempo progettavano di sposarsi. A ottobre del 2021 avrebbero finalmente detto il loro “si” dopo trent’anni di vita comune. La malattia però si è messa di mezzo e Pietro è stato ricoverato in hospice a Borgonovo. Una volta ricoverato, Sandra ha pensato che non si poteva più aspettare. Così si è messa in moto una vera e propria catena di solidarietà che ha coinvolto il personale di ben tre comuni, quello della Casa per le cure palliative (unica in provincia dove le visite sono ancora ammesse) e gli Amici dell’hospice. In 24 ore Sandra e Pietro hanno potuto dire il loro “sì”. “Vorrei abbracciare tutte le persone che lo hanno reso possibile” dice Sandra.

