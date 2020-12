L’associazione “Rete” dona pandori e panettoni alle famiglie bisognose

Pandori, cotechini, panettoni, lenticchie, dolci e altri prodotti natalizi. I volontari dell’associazione “Rete” li hanno consegnati ieri pomeriggio, domenica 20 dicembre, alle famiglie piacentine bisognose. Piccoli regali per permettere alle persone meno fortunate di trascorrere il Natale con maggiore serenità.

“Questo gesto – afferma il presidente dell’associazione Manuel Radaelli – segue ai tanti altri svolti durante questi mesi di emergenza sociale. Nonostante le difficoltà logistiche ed economiche che possono colpire le associazioni come la nostra, abbiamo comunque trovato la via per proseguire senza sosta nel sostegno ai bisognosi. Chiudiamo dunque un anno difficilissimo con la consapevolezza che ci attende un 2021 i cui almeno primi mesi saranno ancora di totale emergenza. Noi ci siamo e puntiamo ad aprire progetti all’insegna della socialità e del sostegno a chi vive quotidianamente delle difficoltà”.