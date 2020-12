Ventisei vittime e 633 nuovi casi di Covid in una settimana

Si è chiusa un’altra settimana molto dura sul fronte della lotta al Coronavirus. Ancora una volta, i numeri che hanno caratterizzato la pandemia sul nostro territorio hanno evidenziato come il virus circoli in maniera preoccupante all’interno del nostro territorio: sono stati addirittura 633 i nuovi casi emersi grazie all’attività di prevenzione messa in atto dalle autorità e che lascia intendere come la guardia debba rimanere ancora altissima. Oltre la metà dei casi non presenta sintomi della malattia, ma le notizie che emergono dai bollettini quotidiani diramati dal servizio regionale evidenziano come il numero dei ricoveri nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza siano stabili: ieri erano 16, uno in più rispetto al giorno prima, tre in più rispetto a lunedì socrso.

Ancor più drammatica è la situazione legata ai decessi: un tributo che Piacenza continua a pagare senza soluzione di continuità e che ieri ha fatto registrare il picco settimanale con otto vittime. Delle ormai 1.175 vittime complessive da inizio pandemia, sono 26 quelle registrate negli ultimi sette giorni.