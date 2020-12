Alimentari e prodotti per la persona, donazione di Nordmeccanica

Ancora un generoso gesto di solidarietà da parte delle imprese piacentine, in risposta alla povertà che colpisce sempre più individui e famiglie del territorio.

Nordmeccanica Group ha fatto una significativa donazione di prodotti alla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio per fronteggiare questo momento di emergenza sanitaria ed economica e sostenere l’impegno a favore degli ultimi. Si tratta di prodotti alimentari destinati alla mensa della Fraternità e alle borse viveri per le famiglie, oltre a prodotti per la persona.

“Un gesto che è espressione dell’attenzione nei confronti di chi versa in difficoltà – ha sottolineato il direttore della Caritas diocesana Mario Idda – e segno tangibile della sensibilità di Normeccanica verso le esigenze delle persone in difficoltà”.