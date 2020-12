Da Confapi Industria 5mila euro alle parrocchie di Santa Franca e San Giuseppe

Doppia donazione da Confapi Industria Piacenza alle parrocchie di Santa Franca e San Giuseppe Operaio. Ammonta a cinquemila euro il “dono” che l’associazione degli industriali piacentini guidata da Giacomo Ponginibbi, in accordo con il sindaco Patrizia Barbieri, ha scelto di fare alle due parrocchie guidate da don Federico Tagliaferri e don Maurizio Noberini per l’iniziativa “Ti terrò a casa” della Onlus che San Giuseppe Operaio ha dedicato ai progetti di solidarietà e per il Centro Caritas zonale “La Giara”, facente capo alla comunità pastorale n. 8 cui appartiene anche Santa Franca. In Comune si è svolta la presentazione dell’iniziativa.

