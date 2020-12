I bambini addobbano il reparto di nefrologia: “Vita e incoraggiamento”

Disegni colorati, brillantini, fiocchi, pupazzi di neve in miniatura, adesivi, stelle luminose e tanti auguri di buone feste firmati dai bambini. Così nel reparto di nefrologia dell’ospedale di Piacenza si festeggia il Natale. Quest’anno, infatti, le decorazioni sono state preparate e donate dai piccoli alunni del plesso di Ponte dell’Olio e del terzo circolo cittadino: “Ringraziamo le realtà scolastiche coinvolte – interviene il primario Roberto Scarpioni – per questo regalo. Gli addobbi rappresentano uno splendido simbolo di incoraggiamento, in un periodo terribile, per i numerosi pazienti in dialisi obbligati a recarsi in ospedale tre volte a settimana. L’affetto degli alunni fa bene a tutti”.

Le decorazioni sono state consegnate dai presidi Nicola Manno (terzo circolo) e Carla Busconi (Ponte dell’Olio) direttamente agli operatori sanitari del reparto, i quali si sono poi occupati – nei momenti liberi – di appenderle alle pareti. “È un dono che arriva dritto al cuore – dice la caposala Simona Lascani – anche perché quest’anno, purtroppo, non siamo riusciti ad allestire i consueti addobbi in seguito all’emergenza pandemica. Per fortuna, stavolta, ci hanno pensato i bambini”.