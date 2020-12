Mercati, il Comune rende note le variazioni nel periodo delle festività

Le restrizioni previste dall’ultimo decreto governativo impongono limitazioni anche ai mercati cittadini. Il Comune di Piacenza ha roso noto il calendario e le modalità.

Nelle giornate di sabato 26 dicembre, sabato 2 gennaio e mercoledì 6 gennaio, rientranti in fascia rossa, il mercato del centro storico potrà prevedere unicamente la presenza degli stand alimentari in piazzetta Mercanti. Mercoledì 30 dicembre, in fascia arancione, il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli potrà tenersi regolarmente, con tutti i banchi, nel rispetto delle misure di contingentamento attualmente in vigore.

Il mercato contadino di piazza Duomo – sempre consentito in quanto alimentare – su richiesta delle associazioni di categoria verrà anticipato eccezionalmente alle giornate di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, in sostituzione dei venerdì festivi del 25 dicembre e del 1° gennaio.

Per quanto concerne il mercato della Besurica, nelle giornate di sabato 26 dicembre e sabato 2 gennaio saranno presenti unicamente gli stand alimentari. Lo stesso avverrà alla Farnesiana, per il mercato di piazza Paolo VI, giovedì 24 e 31 dicembre, nonché martedì 5 gennaio. Martedì 29 dicembre, invece, trattandosi di data in fascia arancione il mercato della Farnesiana potrà svolgersi nella sua interezza.