Sbanda per evitare un cinghiale e si ribalta in un campo. Una donna all’ospedale

Una donna ferita fortunatamente in modo lieve, un’auto sfasciata e un cinghiale morto. È il bilancio dell’incidente verificatisi intorno alle 21.15 a Gossolengo. Dinamica divenuta ormai un classico: per cercare di evitare l’animale selvatico, la conducente dell’utilitaria ha perso il controllo del mezzo ed ha terminato la propria corsa in un campo, ribaltandosi. La donna è stata condotta per accertamenti all’ospedale di Piacenza. Sul posto i carabinieri di Rivergaro.

