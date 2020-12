Lotta alla violenza sulle donne: in Procura nasce la task force rosa guidata da Grazia Pradella

La procuratrice Grazia Pradella, che da giugno guida gli uffici di via del Consiglio, ha creato una task-force tutta al femminile nella Procura della Repubblica di Piacenza per trattare i reati di genere e le violenze contro le donne. Al suo fianco le colleghe Ornella Chicca e Daniela Di Girolamo. “È questo un settore che occupa moltissimo la procura. Ho creato un gruppo specializzato perché credo che sia necessario adottare delle comuni procedure investigative e uniformare la trattazione di questi reati”, precisa la procuratrice. Alcuni dati illustrati durante l’ultimo Tavolo provinciale contro la violenza alle donne, rendono evidente la drammaticità del fenomeno nel territorio piacentino. Si registra un incremento dei reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Da 148 casi nel 2018 a 168 del 2019 (+13,5%); da 136 nel periodo tra gennaio e ottobre 2019 a 153 nell’analogo periodo di quest’anno (+10,81%), dove la media nazionale segna un calo del -21,5%.

