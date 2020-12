Emporio Solidale, a Natale biglietti personalizzati per aiutare le famiglie

Le attività dell’Emporio Solidale di Piacenza non si fermano mai, neppure nel corso delle feste Natalizie. Anzi, proprio in questo periodo, c’è ancora più bisogno di un aiuto. Il desiderio dei volontari è quello di riuscire a garantire alle famiglie in difficoltà, e sono tante, la possibilità di fare una spesa completa. Per fare ciò, gli scaffali della struttura devono essere riempiti e gli ingredienti più richiesti sono: olio d’oliva, latte, caffè e zucchero.

Ma per questo Natale c’è anche la possibilità di fare un regalo solidale ad amici e parenti. Basta effettuare una donazione all’Emporio, specificando l’indirizzo mail o numero di telefono e la persona a cui si vogliono far arrivare gli auguri e i volontari provvederanno a inviare il biglietto personalizzato. Per avere tutte le informazioni si può visitare la sezione del sito dedicata al Natale e seguire la pagina Facebook @emporiosolidalepiacenzaonlus, oppure scrivere a [email protected]

L’Emporio resta aperto lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano sono state preparate le borse viveri per Natale.