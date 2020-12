Gossolengo, dal Comune 40mila euro per le associazioni no profit

L’Amministrazione comunale di Gossolengo ha pubblicato un bando per sostenere le organizzazioni di volontariato no profit in seguito alla penalizzazione subita per l’emergenza sanitaria da Covid-19. A disposizione delle associazioni che presentano i requisiti per partecipare al bando ci sono 40mila euro per un contributo massimo di 4mila ciascuna.

“In questo modo speriamo di garantire la continuità delle future iniziative e un aiuto concreto dovuto agli adeguamenti e al mancato autosostentamento dovuto all’annullamento delle attività” ha dichiarato l’assessore con delega alle associazioni Lorena Perotti.

Il bando del Comune di Gossolengo