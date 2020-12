Nuovi guardrail in via dell’Anselma e nelle frazioni: “Più sicurezza”

Circa 1.250 metri di nuovi guardrail. Gli operai hanno concluso nei giorni scorsi l’intervento di posa delle barriere di sicurezza in via dell’Anselma e nelle frazioni di Borghetto e Roncaglia. “Si tratta di opere che hanno permesso di aggiungere i guardrail o sostituire quelli particolarmente ammalorati – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi – in questo modo si garantisce più sicurezza per la circolazione su strade particolarmente trafficate, oltreché maggiore decoro”.

