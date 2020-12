Oggi ultimo giorno “libero”, domani scatta la Zona rossa. Arrivano rinforzi dei carabinieri per i controlli

Rinforzi per i carabinieri in vista delle festività natalizie. Sono arrivate in questi giorni in città alcune pattuglie delle Sio (squadre intervento operativo) di Bologna specializzate ed equipaggiate per servizi preventivi e in particolare per servizi destinati a contrastare i contravventori alle normative anti Covid – 19. Questa squadre operative lavoreranno tutti i giorni sia in città che in tutto il piacentino, Natale compreso e fino al giorno dell’Epifania. I servizi delle Sio di Bologna affiancheranno i normali servizi di controllo e di pattuglia delle gazzelle del Radiomobile di Piacenza e delle altre compagnie carabinieri della provincia di Piacenza.

Nei giorni scorsi le Sio hanno operato a Bobbio e in Val Trebbia, nei prossimo giorni saranno presso i comuni rivieraschi del Po. Le Sio pattuglieranno costantemente la città di Piacenza, in particolare le zone del centro cittadino con lo scopo di evitare e contrastare assembramenti che potrebbero provocare una diffusione del virus Covid – 19. Non saranno trascurate altre località della provincia. Queste pattuglie come anche le pattuglie del radiomobile e della stazione della provincia interverranno quindi sia per quanto riguarda i contravventori delle norme sulla pandemia, ma anche per prevenire reati legati alla microcriminalità. Dal comando provinciale della Benemerita è stato reso noto che le squadre di rinforzo opereranno a tutela di tutti i cittadini, affiché le imminenti festività possano svolgersi in serenità e nel rispetto delle leggi.