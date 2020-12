Autocertificazione per visitare amici o parenti: ecco il modulo

Nei giorni in cui Piacenza e le altre città italiane si trovano in Zona rossa, bisogna sempre portare con sé il modulo di autocertificazione per qualsiasi spostamento. Il modulo va compilato quando si esce – in base alle deroghe previste – e in caso di controlli va consegnato alle forze dell’ordine.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’AUTOCERTIFICAZIONE