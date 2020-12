Domenica il “vaccine day”, prima gli operatori: “Ora passiamo all’attacco”

“Dopo esserci difesi, ora passiamo all’attacco”, con una metafora sportiva il dottor Franco Pugliese, 68 anni, e l’infermiere Silvano Bongiorni, 49 anni, entrambi in forze all’Ausl, lanciano la loro personale sfida a Covid: domenica 27 dicembre saranno fra i primissimi cinquanta vaccinati contro il virus, nel giorno che ha un valore simbolico in tutta Europa per far decollare la campagna. Uno ex giocatore di rugby, l’altro appassionato ciclista, hanno vissuto in prima persona la malattia, anche in forme pesanti, ma oggi sono pronti a farsi vaccinare e poi a vaccinare altri. “Questo è come un giro d’Italia da vincere tutti insieme”.

IL SERVIZIO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ IN EDICOLA