Limitazioni al traffico, nessuna restrizione nelle festività. Nuovi divieti dall’11 gennaio

Non sono previste misure emergenziali anti-smog a Natale, ma restano in vigore le abituali limitazioni al traffico stabilite dal Piano regionale integrato per l’aria: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, divieto di circolazione per auto e veicoli commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro. Fanno eccezione le giornate festive di venerdì 25 dicembre, venerdì 1° gennaio e mercoledì 6 gennaio, in cui i provvedimenti non saranno in vigore.

Il Comune di Piacenza, inoltre, ricorda che le restrizioni disposte dal Pair si estenderanno, a partire dall’11 gennaio 2021, ai mezzi a benzina sino alla categoria Euro 2 inclusa, comprendendo inoltre anche la tipologia Euro 4 per i veicoli a diesel e i ciclomotori o motocicli sino alla categoria Euro 1. Rientreranno infine, tra i mezzi interessati dal divieto, auto e veicoli commerciali ad alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1.