Terribile schianto per una mancata precedenza: auto si ribalta, occupanti incastrati. Tre feriti, due sono gravi

E’ di tre feriti, due dei quali in condizioni gravi, il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in città: all’incrocio tra via Orsi e via del Commercio (zona Caorsana) due vetture si sono scontrate violentemente a causa di una mancata precedenza.

L’impatto è stato violentissimo, un’auto si è ribaltata e ha sbattuto contro una cancellata al lato della carreggiata, restando appoggiata su una fiancata. Gli occupanti, marito e moglie, sono rimasti incastrati ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli e consentire i soccorsi al personale del 118.

Seriamente ferito anche il conducente dell’altra vettura, che si è schiantata contro un altra cancellata.

Tutti i feriti sono stati portati in Pronto soccorso.

Sul posto la polizia locale per i rilievi, l’incrocio è stato teatro di numerosi incidenti, sempre dovuti a mancate precedenze.

