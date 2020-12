Vento e neve in montagna, allerta meteo a Natale. Pioggia in pianura

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di 24 ore per la giornata di Natale. In base alle previsioni, sarà un 25 dicembre caratterizzato da vento e neve nelle zone montagna e alta collina del territorio piacentino e parmense. Nella fascia montana l’allerta vento è di colore arancione mentre in quella collinare è gialla. Allerta gialla in entrambe le fasce per la neve.

“A partire dal mattino della giornata di domani, venerdì 25 dicembre – si legge nel documento – sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio dell’Emilia Romagna. Sui rilievi fino a quote di bassa-media collina sono previste nevicate deboli che interesseranno le province emiliane, sui rilievi romagnoli invece le nevicate saranno sporadiche con modesto accumulo. Nelle aree di pianura sono previste piogge deboli-moderate sulla parte centrale e ferrarese, deboli altrove. Dalla tarda serata è inoltre atteso un rinforzo della ventilazione di bora sulle pianure orientali (con valori compresi tra 62 e 74 km/h) e sulla costa settentrionale e sui crinali centro-occidentali (con valori compresi tra 75 e 88 km/h). Mare agitato dalla tarda serata-notte con direzione d’onda da nord est”.

PREVISIONI ARPAE NEL PIACENTINO – Al mattino in pianura coperto con pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1500 m; nel pomeriggio in pianura coperto con pioviggini e banchi di nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m.

Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 30 (rilievi) e 40 km/h (pianura).