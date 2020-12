Vigilia di Natale pesante dal fronte Covid: a Piacenza 148 nuovi contagiati e altri 9 decessi

Vigilia di Natale molto pesante per i piacentini, da fronte Coronavirus. Oggi i nuovi contagiati sono 148 (di cui 69 sintomatici), mentre i decessi sono 9: cinque donne di 76, 80, 83, 84 e 85 anni e quattro uomini di 77, 86, 91 e 101 anni.

Invariati a quota 14 i ricoveri in Terapia Intensiva.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 161.163 casi di positività, 1.692 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.906 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,6%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.341 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale dunque a quota 96.529.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi scendono a 57.299 (-725 rispetto a ieri).

In Emilia Romagna oggi si registrano 76 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia in regione sono 7.335.

Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 201 (-6 rispetto a ieri), e anche quelli negli altri reparti Covid, complessivamente 2.718 (-85).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 14.789 a Piacenza (+148 rispetto a ieri, di cui 69 sintomatici), 12.539 a Parma (+85, di cui 66 sintomatici), 22.355 a Reggio Emilia (+180, di cui 91 sintomatici), 29.260 a Modena (+291, di cui 190 sintomatici), 32.044 a Bologna (+436, di cui 239 sintomatici), 5.134 casi a Imola (+46, di cui 20 sintomatici), 8.437 a Ferrara (+139, di cui 34 sintomatici), 11.694 a Ravenna (+117, di cui 74 sintomatici), 5.602 a Forlì (+42, di cui 30 sintomatici), 5.489 a Cesena (+74, di cui 58 sintomatici) e 13.820 a Rimini (+134, di cui 79 sintomatici).