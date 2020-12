Volontario dal Friuli alla Russia: addio allo storico capogruppo Zoccolan

E’ “andato avanti” all’età di 83 anni, Graziano Zoccolan, storico capogruppo degli alpini di Castel San Giovanni, più volte volontario nelle emergenze ancor prima che nascesse l’Unità di Protezione civile. Zoccolan nel 1976 partì volontario per aiutare le popolazione del Friuli dopo il terremoto, nel 1993 andà ad Alessandria dopo l’Alluvione. Nel 1997 fu volontario a Foligno per la ricostruzione della scuola Ipsia danneggiata dal terremoto. Diversi i mesi trascorsi a Rossosch, in Russia, nel 1992, per ricostruire l’asilo distrutto durante la spedizione militare italiana.

Capogruppo degli alpini di Castel San Giovanni dal 1966 fino agli anni Novanta, dopo una pausa era tornato nuovamente al vertice che aveva ceduto ad Alessandro Stragliati nel 2017.

Uomo semplice, umile, buono: così le Penne Nere ricordano Zoccolan che tra i vari riconoscimenti per l’impegno civile ha ricevuto anche quello di Castellano dell’anno. Cordoglio è stato espresso dalla Sezione guidata da Roberto Lupi a nome di tutte le Penne Nere.