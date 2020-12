Gara di luminarie a Mortizza e Gerbido tra presepi e trenini sugli alberi

Trenini in movimento sui rami degli alberi, vialetti illuminati come a Las Vegas, presepi nei giardini e addobbi sparsi ovunque. A Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi, anche quest’anno l’iniziativa dell’associazione civica presieduta da Umberto Venezia ha fatto centro: le tre frazioni piacentine si sono accese in ogni angolo, per festeggiare il periodo natalizio e – perché no – rivendicare che “non esistono zone di Piacenza di serie B, anche Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi meritano di risplendere”. Detto, fatto: le luminarie accendono le tre frazioni in maniera sontuosa.

VIDEO E IMMAGINI DELLE DECORAZIONI: