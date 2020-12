Il sindaco Barbieri e l’assessore regionale Colla in visita all’ospedale. “Vicini a chi ci tutela”

“Abbiamo voluto portare i nostri auguri a chi è in prima linea a tutelare la nostra salute”. Così il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri ha commentato quest’oggi la visita che l’ha vista protagonista, insieme dell’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, all’ospedale. Un rapido ma significativo gesto voluto fagli amministratori in un momento estremamente delicato per la sanità. A fare gli onori di casa c’era ovviamente il direttore generale Ausl, Luca Baldino.

