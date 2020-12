Natura, animali e paesaggi: il calendario 2021 dei panorami piacentini

Per trovare panorami mozzafiato e soggetti “degni” di uno scatto, non serve andare dall’altra parte del mondo. Basta scoprire gli angoli più belli – e sconosciuti – della provincia piacentina. Lo sanno bene i fotografi amatoriali del gruppo “La Fenice”, che hanno incorniciato la propria passione in un calendario 2021 in vendita per beneficenza. In città è possibile trovarlo nelle edicole di via Caduti sul lavoro, via Manfredi, via Romagnosi, nel quartiere Besurica e di fronte al palazzetto dello sport, così come nelle librerie di via Emilia Pavese e via Romagnosi, nonché nell’edicola di via Capra a Pontenure. Il calendario nasce da un’idea di Fausto Ferrari e coinvolge 28 fotografi locali. Tutti i fondi raccolti sono destinati ad Amop, l’associazione piacentina al fianco dei malati oncologici.

