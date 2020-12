Sbanda sulla neve e si ribalta in un canale pieno d’acqua. Un ferito

Si è chiusa nel peggiore dei modi la giornata natalizia per un uomo che, intorno alle 20, è rimasto vittima di un incidente stradale. È accaduto in località Gerolo di sopra, nel comune di Gossolengo: a causa del fondo reso insidioso dalla neve, il conducente ha perso il controllo della sua vettura, terminando la corsa a ruote all’aria in un canale di scolo. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo ormai invaso dall’acqua: il ferito è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Piacenza da una ambulanza della Sant’Agata. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro.

