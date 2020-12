“Gli astemi non vanno in paradiso”: l’omelia di don Cesena diventa virale

“Bere con abbondanza. Il vino è simbolo della vita eterna, perché gli astemi non vanno in paradiso”. Nel giorno di Natale, il parroco di Borgotrebbia don Pietro Cesena si è rivolto così ai fedeli presenti a messa. Neanche a dirlo, il finale della sua omelia – registrata per la trasmissione in streaming – è diventata virale sui social network.

Ecco il video completo: