Scomparso dal 23 dicembre, in corso le ricerche di un 32enne

Nella Bassa piacentina, tra Caorso e Castelvetro, sono in corso le ricerche di un giovane di cui non si hanno notizie dalla sera del 23 dicembre. Il 32enne residente a Castelvetro non ha fatto rientro alla propria abitazione e la famiglia si è rivolta ai carabinieri per le ricerche. I militari stanno perlustrando, tra le altre, le rive del Po. Anche gli amici hanno lanciato un appello sui social.

