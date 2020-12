Camion in panne, ambulanza fuori strada, pino schiantato: disagi in Val Tidone

In Val Tidone la nevicata ha provocato una lunga catena di disagi. Lungo la provinciale tra Pecorara e Nibbiano un camion è rimasto per lungo tempo in panne bloccando la strada. Un’ambulanza è finita in una cunetta mentre si dirigeva a Casa del Pino di Pecorara ed è stato necessario l’intervento di un trattore per liberarla. Sia a Piozzano che Borgonovo si sono avuti distacchi della corrente elettrica. A Castel San Giovanni un grosso pino si è schiantato al suolo lungo via Colombo. Code lungo il ponte e all’ingresso del polo logistico e interventi senza sosta dei vigili e dei pompieri.

