Covid, il vaccino dopo una settimana pesantissima con 47 vittime

Piacenza ha sforato quota 1200 morti in una settimana, quella appena conclusa, che ha fatto registrare addirittura 47 vittime da Coronavirus. Numeri divenuti purtroppo consuetudine in questi ultimi mesi che hanno condotto il macabro conteggio dei decessi a quota 1.222 da inizio pandemia.

Nella settimana che ha segnato l’avvio della campagna di vaccinazione, sono stati addirittura 735 i nuovi casi di positività, considerando però che durante i giorni festivi il numero di tamponi eseguito è sensibilmente diminuito. Ora, nel Piacentino, sono 15.083 le persone entrate in contatto con la malattia. Sul fronte invece dei ricoverati in terapia intensiva, i pazienti sono ora 12.

