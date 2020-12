Il contagio delle idee: rassegna online sulle conseguenze della pandemia

E’ in programma lunedì 28 dicembre alle 17.30, l’anteprima della rassegna online Il contagio delle idee. Il primo ospite è l’oncologo Luigi Cavanna. I cinque appuntamenti dell’iniziativa saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Gossolengo. “L’obiettivo – spiega il sindaco Andrea Balestrieri – è di offrire ai cittadini di Gossolengo, ma anche a tutte le persone interessate, occasioni di approfondimento e confronto con scrittori, pedagogisti, medici, psicologi, su varie tematiche legate alla pandemia, che sta avendo tante ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi, a cominciare dall’isolamento che penalizza le relazioni, lo scambio di idee, la cultura”.

La rassegna di incontri rientra in un progetto che l’amministrazione comunale di Gossolengo, in collaborazione con la cooperativa Educarte, ha messo in campo per rispondere al bisogno di cultura che l’emergenza sanitaria, come tutte le crisi, ha fatto crescere nelle persone e nelle comunità.

“La cultura è un legame che unisce e può fornire conforto, ispirazione e, perché no, sollievo e speranza in un tempo caratterizzato da ansie e incertezze – è la riflessione dell’assessora alla Cultura Sabrina Inzani -; le conseguenze tragiche della pandemia non sono solo di carattere economico ma riguardano anche gli aspetti sociali e psicologici delle nostre esistenze e si faranno sentire per molto tempo anche quando l’emergenza sarà rientrata”-