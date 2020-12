Nevicata record, ancora disagi per 200 famiglie senza energia elettrica. Novanta interventi dei vigili del fuoco

Disagi legati alla mancanza di energia elettrica per 200 famiglie, per lo più residenti in aree rurali nei territori di Alseno, Besenzone, Cadeo, Caorso, Fiorenzuola e Villanova, quasi del tutto risolti invece i problemi susseguenti all’interruzione del servizio idrico nei comuni di Caorso, Villanova e Cadeo. E’ quanto ha reso noto nella serata di lunedì 28 dicembre la prefettura di Piacenza che ha guidato nel pomeriggio le attività del Centro Coordinamento soccorsi, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, per il monitoraggio delle criticità conseguenti alla copiosa nevicata che, in un lasso di tempo di 10 ore circa, ha interessato il territorio provinciale ed il capoluogo.

Disagi che permarranno soprattutto per chi dovrà mettersi in viaggio, con le strade che presentano forti rischi derivanti dalla formazione del ghiaccio. Criticità anche per la rete ferroviaria: come comunicato da Trenitalia TPER, è prevista per la giornata di martedì 29 dicembre la cancellazione di 8 corse sulla tratta Cremona – Fidenza (precisamente treni nn. 11014 – 11026 – 11030 – 11013 – 11025 – 11029 – 28596 – 28595) mentre la circolazione per le linee Bologna – Piacenza – Milano e Piacenza – Voghera sarà regolare. La prefettura fa sapere inoltre che nel corso della giornata di oggi, sono stati circa 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco per caduta rami con l’impiego di 35 unità, anche con il supporto di 12 squadre di volontari di protezione civile. Su strada sono state impegnate oltre 20 pattuglie delle Forze di Polizia che hanno contribuito a fluidificare la circolazione stradale, anche su segnalazione del CCS. Presidiati per tutta la mattina i caselli autostradali da parte delle Polizie locali di Fiorenzuola e Piacenza.