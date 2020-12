Podenzano, crolla la copertura del tennis: “Danni per 100mila euro”

A Podenzano il peso della neve ha fatto crollare la copertura pressostatica del campo da tennis del centro sportivo, per un danno stimato dal presidente del Tennis Pode, Daniele Margarita, in circa 80-100mila euro. “Stanotte avevano lasciato acceso il riscaldamento e messo in tensione il pallone per evitare che la neve lo facesse piegare, ma non è servito. E’ crollato tutto sul campo – spiega il presidente -. Si allenavano gli agonisti, ma la stagione del del tennis e finita”.

