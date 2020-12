“Saluti da Fiorenzuola d’Ampezzo”: lo sci di fondo nelle vie cittadine

Non solo danni e disagi. C’è chi dalla fitta nevicata che ha colpito il Piacentino ha saputo trarre un momento di divertimento e allegria. C’è chi si è precipitato fuori per allestire un imponente pupazzo di neve, chi salta sulle quattro zampe per correre in un manto nevoso alto quasi come il proprio garrese, ma soprattutto chi ha rispolverato gli sci da fondo per una sana mattinata nel silenzio ovattato della neve. E’ accaduto a Fiorenzuola, e il video proviene dal profilo Instagram di Piacenza Memes, con il titolo: “Saluti da Fiorenzuola d’Ampezzo”.

