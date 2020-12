Gazebo per le visite agli anziani distrutto dalla neve: gara per ricostruirlo

Era un luogo costruito con amore per dare la possibilità di poter vedere, seppure dietro a una finestra, i propri cari. Ora non c’è più, è stato completamente distrutto dalla neve. E’ il gazebo realizzato per consentire le visite (a distanza) ai parenti delle case residenza Gardenia e Melograno (ex Andreoli) a Borgonovo. Il gazebo era stato costruito con cura dai volontari dell’associazione “Il Filo” per poter consentire alle famiglie di far visita ai loro anziani. Non appena la voce si è sparsa, in paese è subito scattata la gara di solidarietà di benefattori che si sono detti pronti a dare una mano per ricostruirlo.

Il gazebo prima del crollo: